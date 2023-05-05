Дошкольное учреждение площадью 2,3 тысячи квадратных метров возведут на Рязанском проспекте.

Дошкольное учреждение площадью 2,3 тысячи квадратных метров возведут на Рязанском проспекте.Здание будет располагаться по адресу: Рязанский проспект, владение 6а, сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя столичного Комитета по архитектуре и градостроительству Сергей Кузнецов.Объект возведут в два этапа. На первом построят трехэтажный детский сад прямоугольной формы, рассчитанный на 100 воспитанников. После этого площадь дошкольного учреждения увеличат за счет пристройки блока на 65 мест, уточнил Кузнецов.По его словам, по периметру здания предусмотрено ленточное остекление. Фасад отделают цветной штукатуркой."В марте мэр Москвы также анонсировал строительство на Рязанском проспекте школы на 550 мест", – напомнил главный архитектор столицы.Проект детского сада разработало московское бюро. Дошкольное учреждение появится в составе комплексной жилой застройки Рязанского проспекта. Внешний облик здания впишется в стилистику и композицию нового района.Напомним, что трехэтажного детского сада в районе Южное Бутово. Учреждение рассчитано на 150 мест или шесть групп. Для фасадов выбрали коричневый и белый цвета.Специалисты отделывают фасад матовой бетонной плиткой. Детский сад строится в составе жилого комплекса на месте бывшей промышленной зоны "Бутово".Ранее новые детские сады в поселениях Сосенское и Рязановское в Новой Москве. Дошкольные учреждения смогут принять 220 и 275 воспитанников соответственно.За последние два года в столице построили более 150 школ на 93 тысячи мест и свыше 370 детских садов для тысяч детей. Все это создается в рамках программы "Мой район" и с учетом пожеланий москвичей.Столичные жилые комплексы сдаются с полным набором инфраструктуры. К моменту заселения жителей рядом с новостройками есть школы, детские сады, поликлиники и другие социальные объекты.Строительство инфраструктуры – обязательное требование, которое город предъявляет к девелоперам и инвесторам. Москва строго следит за качеством работ. После сдачи школ и детских садов они становятся частью столичной образовательной системы.