Во Владимире на День Победы отменили праздничный салют.

Во Владимире на День Победы отменили праздничный салют. Пресс-служба городской администрации сообщила СМИ, что связано это с усилением мер безопасности. Зато традиционные парад и митинг пройдут по запланированному сценарию.Салюта не будет и Меленках, а концерт с уличной сцены переместится в здание ДК. Как пояснила администрация Меленковского района, такое решение было принято после заседания областной антитеррористической комиссии.К слову сказать, праздничные мероприятия по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдут в неполном формате не только во Владимирской области. Напомним, что шествие «Бессмертного полка» отменено по всей стране.