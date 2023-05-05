Владимир Лаптев стал лауреатом премии в области театрального искусства имени Евгения Евстигнеева...

Владимир Лаптев стал лауреатом премии в области театрального искусства имени Евгения Евстигнеева 2023 год.Премия в области театрального искусства имени народного артиста СССР Евгения Евстигнеева в 2023 году присуждена артисту Владимирского академического областногодраматического театра Владимиру Лаптеву. Соответствующее распоряжение Правительства Владимирской области по представлению специальной конкурсной комиссии 5 мая 2023 годаподписал Губернатор Александр Авдеев. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Эта премия присуждается деятелям театрального искусства, внесшим выдающийся творческий вклад в сферу культуры Владимирской области, за наиболее талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью произведения театрального искусства, получившие широкое общественное признание.Владимир Лаптев – уроженец Красноярского края, окончил режиссёрский факультет Восточно-Сибирской академии искусств и аспирантуру в ГИТИС. В России и за рубежом поставилболее 100 спектаклей для драматического и музыкального театра, сыграл около 200 ролей в театре и кино. Снимался в фильмах «Калина красная», «Бег», «Братья Карамазовы», «Пелагия и белый бульдог», «Смерть Таирова». «Кадетство», «Бухта страха». Во владимирском театре служит с 1993 года. Участник и дипломант многих театральных фестивалей. За 45 лет педагогической деятельности выпустил 17 наборов студентов актёрского и режиссёрского отделений в Улан-Удэ Таллине, Владимире, Москве. 7 лет назад создал во Владимире театральную студию, в которой подростки и молодые люди изучают актёрское мастерство, ритмопластику и сценическую речь, историю театра и кино.Владимир Георгиевич – почётный председатель Совета отцов Владимирской области, заместитель председателя Владимирского отделения Союза театральных деятелей.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области