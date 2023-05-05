Владимирские студенты возложили цветы к Вечному огню. В преддверии 9 мая студенты и сотрудники...

Владимирские студенты возложили цветы к Вечному огню.В преддверии 9 мая студенты и сотрудники Владимирского филиала РАНХИГС возложили цветы к Вечному огню на Площади Победы. После, учащиеся Президентской академии приняли участие в интеллектуальному форуме, посвященному Дню Победы. Все подробности у Александра СыпченкоСтуденты и преподаватели Владимирского филиала РАНХИГС возлагают цветы к Вечному огню - в знак вечной благодарности за подаренную жизнь. На фронт из владимирского края ушли почти 300 тысяч человек. Более половины из них не вернулись домой.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХИГС, заместитель председателя Законодательного Собрания:- Здесь, конечно, очень важна связь поколений. И молодежь, понимая историю, понимая для чего Победа, как она произошла, какими великими потерями, жертвами и передавая вот эту память из поколения в поколение, общаясь с ветеранами, я думаю, что вот эта непрерывная связь, она будет сохраняться как можно дольше.В вузе активно развивается гражданско-патриотическое направление внеучебной деятельности: проводятся тематическое конкурсы, игры, дебаты, студенты регулярно посещают музеи.Иван Филимонов, руководитель гражданско-патриотического сектора студсовета Владимирского филиала РАНХИГС:- На прошлой неделе мы провели интеллектуальную игру, посвященную истории Крыма, писали диктант Победы, сейчас вот активно ведем подготовку к военно-спортивной игре "Зарница" в рамках нашего филиала.Интеллектуальный форум "Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Сталинградская битва" организован в рамках Российского движения детей и молодежи. В нем студенты Владимирского филиала Президентской академии стали наставниками школьников и студентов городских колледжей. В программе форума - дискуссия и интеллектуальная игра, посвященная героическим страницам отечественной истории.Диана Юн, секретарь студсовета Владимирского филиала РАНХИГС:- Мы как старшие наставники для них, как старшие друзья, должны помочь им и показать важность, в преддверии 9 мая, таких мероприятий, вспомнить нашу историю, Сталинградскую битву и все таки рассказать ребятам то, чего они, возможно, пока не знают.Патриотический марафон во Владимирском филиале РАНХИГС продолжится. Историческая память - самый прочный фундамент.Александр Сыпченко, Илья Хлудов "Вести-Владимир"