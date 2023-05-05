Всероссийский форум айкидо «Владимирский лев» стартовал в туристическом центре региона.

Всероссийский форум айкидо «Владимирский лев» стартовал в туристическом центре региона. В спортивном комплексе «Суздаль Арена» встретились мастера единоборств из 15 регионов страны.Областная «Федерация Айкидо» проводит форум второй год подряд. Организовать мероприятие помогла поддержка Фонда президентских грантов. В программе заявлены показательные выступления спортсменов, мастер-классы, круглый стол по вопросам развития спорта и, разумеется, соревнования. Участники форума смогут не только проявить свои таланты и умения, но и набраться бесценного опыта.