Полицейские задержали 20-летнего владимирского студента, который обманным путём выманил у пожилых людей более 1,1 млн рублей.

Полицейские задержали 20-летнего владимирского студента, который обманным путём выманил у пожилых людей более 1,1 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России.Следствие полагает, что парень «работал» курьером у телефонных мошенников, действовавших по старой проверенной схеме. Злодеи звонили пенсионерам и представлялись сотрудниками полиции, а после рассказывали историю о попавшем в беду родственнике, которому срочно нужна помощь. Сердобольные старики верили и отдавали последнее.Студент был нужен аферистам, чтобы забирать у пожилых людей наличные деньги. Известно, что жертвами мошенников стали 79-летняя и 84-летняя пенсионерки.Задержанный свою вину признал полностью. Сегодня уголовное дело направлено в суд.