Во Владимире 8 мая стартует сезон открытых кинопоказов. «Ростелеком» совместно с управлением по...

Во Владимире 8 мая стартует сезон открытых кинопоказов.«Ростелеком» совместно с управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Владимира запускает 11-й сезон кинопоказов под открытым небом на Никитском бульваре.Мероприятие пройдет 8 мая и будет традиционно приурочено к акции «За день до Победы». Все желающие смогут пообщаться с ветеранами, послушать песни и стихи военных лет, поучаствовать в различных мастер-классах.Кульминацией праздника станет показ фильма «Подольские курсанты».Елена Корнева, заместитель начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политике города Владимира:- Сезон кинопоказов объявляется открытым! Мы сами очень любим это мероприятие и с удовольствием занимаемся его организацией. В День Победы в городе много праздничных событий, поэтому у нас родилась идея начать отмечать торжество накануне. Горожане тоже привыкли к такому формату и всегда приходят на Никитский бульвар. Каждый год вносим какую-то изюминку в программу. Постараемся не обмануть ожидания владимирцев и на этот раз. Лишь бы погода не подвела.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:- Участников и свидетелей Великой Отечественной войны остается все меньше. Рассказывать молодежи о том времени все сложнее. Поэтому всегда участвуем в подобных мероприятиях и обязательно показываем кино о войне. В этом году посмотрим фильм о подвиге подольских курсантов в битве за Москву. В октябре 1941 года немецкие войска совершают мощный натиск на Ильинском рубеже. Между противником и столицей встают ряды совсем юных бойцов, получивших приказ любой ценой выиграть время до прибытия подкрепления. Почти две недели быстро повзрослевшим курсантам предстоит сдерживать несоизмеримо превосходящие по численности гитлеровские части. Те, кто не сможет посетить наш кинопоказ или захочет посмотреть больше фильмов по этой теме, найдут их на видеосервисе Wink.Киноафишу следующих показов можно посмотреть в группе ВКонтакте.Онлайн-кинотеатр Wink от «Ростелекома» – это регулярно пополняемая новинками коллекция из более чем 60 000 фильмов и сериалов в Full HD. К одному аккаунту можно привязать до пяти устройств – Smart TV или телевизор с приставкой, домашний компьютер или ноутбук, планшет или смартфон. Кино можно загрузить на мобильные устройства и смотреть без интернета в любом удобном месте, что особенно актуально для летнего времени.Для того, чтобы начать пользоваться Wink, нужно скачать приложение на устройство и пройти регистрацию на сайте сервиса. Более подробно о сервисе Wink можно узнать на сайте компании или по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.Фото: пресс-служба "Ростелеком", 2VtzqxDkK1i