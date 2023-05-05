Мэрия города Владимира решила отказаться от праздничного салюта 9 мая. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе горадминистрации. Начальник управления по связям с общественностью и СМИ

Мэрия города Владимира решила отказаться от праздничного салюта 9 мая. Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе горадминистрации. Начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира Александр Карпилович пояснил, что это связано с усилением мер безопасности. Кроме того, владимирцев ожидает усиленный контроль на пропускных пунктах. Традиционный парад Победы состоится, несмотря ни на