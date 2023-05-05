Уникальная фотовыставка Жёны героев открылась в областном дворце культуры и искусства. Она...

Уникальная фотовыставка "Жёны героев" открылась в областном дворце культуры и искусства. Она посвящена женщинам, чьи близкие приближают нашу общую победу в зоне СВО. Слово - Любови Клюквиной.Фотопроект "Жены героев" для Виктории - прежде всего память. Сегодня у её дочери- третий день рождения. Ровно 2 года назад папа виделся с Вероникой в последний раз. Каким он был? В любящий семье ответ един: "самым лучшим". Супругу Виктории посмертно присвоен Орден Мужества.Виктория Фёдорова, участница фотовыставки:-Он должен был приехать. Ему должны были внеурочно присвоить звание прапорщика (он был сержантом), но 7 сентября колонну их обстреляли. Мы долгое время думали, что он в плену. Он скончался от полевых и осколочных ранений.Выставка "Жёны героев" - галерея портретов жен, матерей, дочерей, сестер защитников. Китель - символ бремени, которое легло на хрупкие женские плечи. Под каждой фотографией - личные мысли, отрывки из писем, стихи.Ирина Ушакова, участница фотовыставки:- Мы стали единым крепким тылом. Мы все готовы, если нам дадут команду, мы встанем за спинами наших мужей, отцов, сыновей и будем подавать им патроны.Проект зародился в Самаре благодаря фотографу Екатерине Колотовкиной, а сейчас обрел федеральной масштаб. Присоединилась к нему и наша область. Во Владимире раскрыть характер, историю героинь помогла мастер фотосъёмки Анастасия Грушина.Анастасия Грушина, организатор и фотограф проекта "Жены героев":- Пока мужчины выполняют свой долг, женские плечи с достоинством держат мундир, обеспечивая поддержку и надежный тыл. И эту поддержку можно увидеть благодаря нашей фотовыставке.Ольга Хохлова, сенатор Российской Федерации:- За спиной этих ребят вот такие замечательные женщины, которые живут, несмотря ни на что, воспитывают детей, заботятся о мамах. Проект хороший. Думаю, мы будем его продолжать.Проект поддержали правительство области, партия "Единая Россия", региональное Министерство культуры, комитет семей воинов Отечества, добровольцы и меценаты.Евгений Фёдоров, меценат:- Постарались быстро очень помочь членам оргкомитета. Для меня всегда приятно помогать, участвовать в хороших проектах. В таких патриотических, настоящих, живых, жизненных.Надежда Самарская, стилист-визажист, волонтер проекта:- Хотелось поддержать женщин, хотелось предать им уверенности в себе в этом проекте. Все же они, несомненно, красивые - только горечь в глазах. Это восхищает, какие женщины сильные.Доказано, что близкие люди чувствуют друг друга на расстоянии, а значит бойцы знают, что их ждут дома. Только с победой.Любовь Клюквина, Андрей Беляков, "Вести-Владимир".