Во Владимире проведут капитальный ремонт дорог и тротуаров на улицах Чапаева и Крайнова

Во Владимире проведут капитальный ремонт дорог и тротуаров на улицах Чапаева и Крайнова, сообщила пресс-служба мэрии. Работы планируют начать после майских праздников.Проезжую часть на улице Чапаева отремонтирует ИП Саркисян. К середине июля благоустроят 6420 кв. м от дома №15 по улице Василисина до дома №59 по проспекту Ленина.Участком на улице Крайнова займётся ООО «ВладАвтоДор». 2495 квадратных метров дороги и 343 «квадрата» тротуаров отремонтируют до середины июля.