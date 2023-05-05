Администрация города Владимира планирует начать капитальный ремонт дорог на улицах Чапаева и Крайнова после майских праздников, сообщили в пресс-службе мэрии 5 мая. С открытием развязки

Администрация города Владимира планирует начать капитальный ремонт дорог на улицах Чапаева и Крайнова после майских праздников, сообщили в пресс-службе мэрии 5 мая. С открытием развязки Чапаева – Сперанского нагрузка на чапаевскую дорогу серьезно возросла. В итоге трафик и смена сезона буквально уничтожили дорожное покрытие на улице. Она стала еще менее привлекательна для водителей в качестве