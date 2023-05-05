Во Владимире завершилось открытое первенство по скалолазанию. Во Владимире прошло открытое...

Во Владимире завершилось открытое первенство по скалолазанию.Во Владимире прошло открытое первенство области по скалолазанию в дисциплине "боулдеринг".Это когда спортсмены преодолевают короткие трассы разной степени сложности - на скорость и технику. За награды боролись юные "маугли" в возрасте от шести до пятнадцати лет, всего было пять возрастных групп. Скалодром покоряли участники приехали из Московской области, из Костромы, Иванова, Нижнего Новгорода, Череповца и конечно, из Владимира. Воспитанники владимирской школы скалолазанья в общем зачете оказались "на высоте".