Во Владимирской области активнее всего за объекты благоустройства голосуют жители Александрова,...

Во Владимирской области активнее всего за объекты благоустройства голосуют жители Александрова, Киржача и Кольчугино.Во Владимирской области продолжается выбор общественных территорий для благоустройства в 2024 году. Во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства, которое проходит с 15 апреля по 31 мая, приняли участие уже более 42 тысяч жителей Владимирской области.В нашем регионе на выбор представлено 52 дизайн-проекта общественных пространств, разработанных муниципальными образованиями – участниками онлайн-голосования. Активнее всего голосуют жители Александрова, Киржача и Кольчугино. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Жители Александрова решают, что лучше благоустроить в первую очередь – общественную территорию по ул. Маяковского, сквер им. Жулева или Дичковское озеро. Жители Кольчугино отдают свои голоса за благоустройство Комсомольского сквера и территории парка Дворца культуры. В Киржаче голосование идёт за детскую площадку в проезде Строителей и территорию, прилегающую к зданию Торговых рядов.Напомним, что в голосовании принимают участие граждане, достигшие возраста 14 лет.Выбрать понравившийся объект благоустройства возможно несколькими способами:на сайте 33.gorodsreda.ru, авторизовавшись на портале «Госуслуги»;через виджеты общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайтах муниципалитетов и исполнительных органов власти области;с помощью волонтёров через их специальное приложение.Проекты-победители голосования будут благоустроены в 2024 году.Фото pxfuel.com