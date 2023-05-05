Во Владимирской области обезвредили банду из 5 человек.
Как сообщает пресс-служба региональной...
Во Владимирской области обезвредили банду из 5 человек.
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в начале 2014 года мужчины получили информацию от своего знакомого, работавшего сборщиком мебели на одном из предприятий города Павловский Посад, о времени и способе доставки денег для выплаты рабочим.
Тогда одним из обвиняемых и была создана организованная группа. В неё вошли четверо других мужчин.
«Банда» собирала информацию о графике работы предприятия, охране, маршруте передвижения, камерах видеонаблюдения и пр.
И вот, однажды ночью, злоумышленники пробрались на территорию предприятия, где взломали сейф и украли 350 000 рублей.
Уже позже этой же компанией был угнан «ГАЗ 3302». Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, они планировали его использовать для ДТП с сотрудниками мебельного производства. Те, в свою очередь, перевозили деньги.
Но что-то пошло не так. Угнанный автомобиль тогда был обнаружен собственником.
Но и это не остановило пятерых бандитов. Они нашли другую машину и всё же "столкнулись" с автомобилем одного из руководителей предприятия, перевозившим крупную сумму.
В этот момент мужчины накинулись на водителя и похитили 4,2 млн рублей, дорогой мобильный телефон и ключи зажигания. «План» сработал. Правда, позже их всё же удалось найти полиции.
Уточняется, что трое обвиняемых ещё в 2014 году похищали большегрузы (на общую сумму более 3,7 млн рублей).
Уголовное дело «банды пятерых» направлено в Петушинский районный суд.
Фото: pxfuel.com