Во Владимирской области обезвредили банду из 5 человек. Как сообщает пресс-служба региональной...

Во Владимирской области обезвредили банду из 5 человек.Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в начале 2014 года мужчины получили информацию от своего знакомого, работавшего сборщиком мебели на одном из предприятий города Павловский Посад, о времени и способе доставки денег для выплаты рабочим.Тогда одним из обвиняемых и была создана организованная группа. В неё вошли четверо других мужчин.«Банда» собирала информацию о графике работы предприятия, охране, маршруте передвижения, камерах видеонаблюдения и пр.И вот, однажды ночью, злоумышленники пробрались на территорию предприятия, где взломали сейф и украли 350 000 рублей.Уже позже этой же компанией был угнан «ГАЗ 3302». Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, они планировали его использовать для ДТП с сотрудниками мебельного производства. Те, в свою очередь, перевозили деньги.Но что-то пошло не так. Угнанный автомобиль тогда был обнаружен собственником.Но и это не остановило пятерых бандитов. Они нашли другую машину и всё же "столкнулись" с автомобилем одного из руководителей предприятия, перевозившим крупную сумму.В этот момент мужчины накинулись на водителя и похитили 4,2 млн рублей, дорогой мобильный телефон и ключи зажигания. «План» сработал. Правда, позже их всё же удалось найти полиции.Уточняется, что трое обвиняемых ещё в 2014 году похищали большегрузы (на общую сумму более 3,7 млн рублей).Уголовное дело «банды пятерых» направлено в Петушинский районный суд.Фото: pxfuel.com