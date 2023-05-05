Во Владимирской области оштрафуют директора МБУ «Благоустройство» за ненадлежащее состояние...

Во Владимирской области оштрафуют директора МБУ «Благоустройство» за ненадлежащее состояние дорог.Собинской межрайонной прокуратурой совместно с ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району проведена проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения и об автомобильных дорогах.Установлено, что на проезжей части автомобильной дороги по улице Димитрова (мост через реку Клязьма) в Собинке, выявлены факты ненадлежащего состояния дорожного полотна, а также его несоответствия требованиям безопасности: имелись неровности дорожного покрытия, просадка грунта, деформация покрытия в виде углублений и выбоин. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.По результатам проверки прокурором директору МБУ «Благоустройство» города Собинка внесено представление об устранении допущенных нарушений.В отношении ответственного должностного лица муниципального учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, а именно несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения. Виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа.После вмешательства прокуратуры дорожное покрытие приведено в соответствие с требованиями ГОСТ.Фото pxfuel.com