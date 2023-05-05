Во Владимирской области ожидаются аномально холодные выходные. Научный руководитель Гидрометцентра...

Во Владимирской области ожидаются аномально холодные выходные.Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в выходные дни ожидается мокрый снег и заморозки.Ночная температура во Владимирской области 6 мая будет от 0 до -1 градуса. Днём воздух прогреется всего до +5, +7 градусов. Атмосферное давление в течение суток изменится от 751 до 754 мм.рт.ст.«Очень холодная погода. В ночь на воскресенье прогнозируется ноль — минус два градуса, по области — даже до минус 3 градусов. Днём будет плюс семь — девять градусов», — сообщил синоптик.6 мая возможен мокрый снег с дождём. А в ночь на воскресенье есть вероятность формирования небольшого снежного покрова.Такой температурный фон, по словам синоптика, на 7-8 градусов ниже нормы.Фото pxfuel.com/