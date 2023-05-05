Во Владимирской области по требованию прокурора в детских садах установлены отопительные...

Во Владимирской области по требованию прокурора в детских садах установлены отопительные приборы.Прокуратурой Гороховецкого района вместе со специалистами Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в Гороховецком и Вязниковском районах проведены проверки в детских садах города. Поступали многочисленные обращения о несоответствии нормативам температурного режима в группах дошкольного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В ходе проверки установлено, что температура воздуха в помещениях детских садов № 3, 4, 5, 8 и № 9 города Гороховца ниже установленной нормы. В игровых зонах и спальнях МБДОУ № 5 «Радуга» температура воздуха составляет лишь 18°С.В соответствии с требованиями санитарных норм, температуры воздуха в игровых комнатах для занятий детей от 3-х до 7-ми лет должна находиться в пределах от 21°С до 24°С, в спальных комнатах от 19°С до 21°С, в игровых младших групп (для детей до 3-х лет) от 22°С до 24°С. Аналогичные нарушения выявлены в остальных дошкольных образовательных учреждениях.Таким образом прокурором в адрес руководителей детских учреждений внесены представления, по результатам рассмотрения которых приняты дополнительные меры к соблюдению температурного режима путем использования отопительных приборов.Меры, направленные на возобновление отопления детских садов и иных объектов социальной инфраструктуры (школ, больниц) приняты прокуратурой города Владимира во взаимодействии с администрацией областного центра.Фото pxfuel.com