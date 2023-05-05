Во Владимирской области ремонт федеральной трассы М-7 становится причиной скандала. В июле 2022...

Во Владимирской области ремонт федеральной трассы М-7 становится причиной скандала.В июле 2022 года в черте города Покрова начались капитальные ремонтные работы федеральной трассы М-7. Тогда они были приостановлены через неделю. Но в 2023 процесс возобновился, так как состояние дороги стало критическим. Это привело к образованию пробок. Ситуация усугубилась в майские праздниики.В Петушинском районе власти грозят обратиться в Минтранс России из-за слишком медленных ремонтных работ, которые "парализовали" Покров, разделенный пополам злополучной трассой.В ответ на это Упрдор напомнил о том, что именно региональные власти долго не давали приступить к ремонту, следствием чего и стала разбитая дорога. Также Упрдор «Москва - Нижний Новгород» заявил, что дорожники планировали ремонт трассы еще в 2019-2021 годах, но из-за давления общественности и чиновников его пришлось отсрочить.Недавно в администрации Петушинского района состоялось экстренное заседание по вопросу капремонта трассы М-7 "Волга" в черте Покрова. Также администрация Петушинского района заявила о ремонте муниципальных дорог - они должны были стать путями объезда пробки, но обнародованы они так и не были. И теперь власти планируют обратиться с требованиями о проведении проверки ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород» в Минтранс России.Планируется и ведение фото- и видеосъемки дорожных работ. Так чиновники собираются рассчитывать ущерб из-за неэффективного ремонта трассы М-7.Фото - пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва - Нижний Новгород».