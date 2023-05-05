Белый дом включил в сумму экономически необоснованные расходы.

Во Владимирской области тарифы не тепло оказались завышены на 300 млн рублей. Об этом сообщили в ФАС.В 2021 году антимонопольщики выявила нарушения при утверждении цен на теплоснабжение для ООО «Владимиртеплогаз». Белый дом включил в сумму экономически необоснованные расходы. Власти получили предписание ведомства исключить из тарифов затраты в размере 298 млн рублей.По завышенной стоимости за отопление платили в Гороховецком, Селивановском и Петушинском районах, Муроме, Гусь-Хрустальном, Киржаче, Собинке, Лакинске, Ставрове, Коврове, а также в ряде деревень.Предписание надзорного органа частично исполнено. При корректировке ставки на 2023 год исключено 189 млн рублей.