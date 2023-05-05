Во Владимирской области удалось задержать вора благодаря ДНК-исследованию. Об этом сообщает...

Во Владимирской области удалось задержать вора благодаря ДНК-исследованию.Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области. Выяснилось, что ещё летом 2022 года 46-летний уроженец Читинской области приехал в город Покров «подработать».В какой-то момент, оставшись без дохода, мужчина решил ограбить кафе. Разбив окно и проникнув в помещении, он «прихватил» кондиционер, кабель и... медные трубы.Похищенное мужчина оперативно сдал в пункт приема металлолома, а полученные деньги потратил.Хозяин кафе оценил ущерб в 74 000 рублей.«Раскрыть преступление помог профессионализм эксперта - криминалиста, который обнаружил на месте преступления биологические следы предполагаемого злоумышленника. Результаты проведенного в ЭКЦ УМВД России по Владимирской области исследования изъятых следов указали на ДНК-профиль ранее судимого уроженца Читинской области...» - сообщает региональная пресс-служба УМВД.Вора задержали в Москве. Свою вину мужчина признал. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд.Фото: pxfuel.com