Во Владимирской области возобновят отопительный сезон. Апрель выдался жарким, поэту было принято...

Во Владимирской области возобновят отопительный сезон.Апрель выдался жарким, поэту было принято решение завершить отопительный сезон. Но погода в мае резко испортилась: дожди, ветер, низкая температура, в некоторых городах выпал снег. Жители Владимира пожаловались на холод в квартирах.Как сообщает пресс-служба органов местного самоуправления Владимира, глава города Дмитрий Наумов 4 мая подписал постановление о том, чтобы в социальных объектах города (детские сады, больницы, школы) возобновилось центральное отопление.Фото - pxfuel.com