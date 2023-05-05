В преддверии Дня Великой Победы по всей стране проходит акция Сад Памяти. К ней присоединилась и...

В преддверии Дня Великой Победы по всей стране проходит акция "Сад Памяти". К ней присоединилась и Владимирская область. В Киржачском районе сегодня высадили сеянцы ели. Это часть масштабного проекта "Единой России"- "Историческая память". Слово- Никите Тарбееву.-Без сапога! Оставляй, оставляй его здесь! Всё-таки ты придешь к нам работать.Примета лесника- оставил на делянке сапог, обязательно придешь сюда еще раз. Впрочем, многие из этих ребят и так уже решили связать свою жизнь с лесом. Софья Уткина из посёлка Першино несколько лет занимается в школьном лесничестве "Зелёный патруль" и технологию посадки ёлки хорошо отработала.Софья Уткина, ученица 9 класса Першинской средней школы:- Здесь весело, у нас очень много ребят состоят в школьном лесничестве, мы все вместе собираемся, что-то изучаем, у нас есть теплица, в которой мы высаживаем саженцы.На ты с мечом Колесова и глава региона Александр Авдеев.- Ёлка очень любит сырость, в отличие от сосны. Сосна любит как раз песок и такие земли сухие.Свою первую в жизни серьезную покупку, фотоаппарат, губернатор сделал школьником, работая в лесничестве.- Я свои первые деньги заработал на прополке ёлочек как раз в лесопитомнике, в моей родной деревне. Вот там я с деревьями начал работать. А потом много чего посадил.Всего на делянке в девять гектаров высадили сорок пять тысяч сеянцев. И это не просто молодые ёлочки, но еще и дань памяти погибшим в Великой Отечественной Войне. Это двадцать семь миллионов советских граждан. В акции Сад Памяти приняли участие первые лица области, представители Заксобрания, студенты муромцевского лесхозтехникума, школьники и учителя, просто неравнодушные люди.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия":- Важно, что в этой акции принимает участие всё больше и больше людей. Всё больше и больше молодёжи. И конечно, последние два года- прошлый год, двадцать второй и двадцать третий носят особенный смысл - не только в честь памяти погибших на Великой Отечественной Войне, но и тех, кто защищает нашу Родину и погиб в СВО.Евгений Фёдоров, меценат:- Можно говорить о духовных скрепах, можно делать. То что сегодня происходит, это как раз объединяет поколения взрослых и самых молодых. И это самое главное.Через две недели - техническая приёмка- сотрудники местного лесхоза определят, сколько саженцев прижилось. До тринадцатого мая акция пройдет еще в нескольких районах. А дальше - обычные лесные трудовые будни.Евгений Малышев, министр лесного хозяйства Владимирской области:- В этом году во Владимирской области запланирован объем лесовосстановления более шести тысяч гектаров. На сегодняшний день работы идут в плановом порядке и около шестидесяти процентов по состоянию на сегодняшнее утро выполнено. Работы идут во всех территориях. Уверены, что мы справимся с этой задачей.Шесть тысяч гектаров- это ровно столько же, сколько было вырублено в прошедшем году. Принципа лесники придерживаются чётко. Владимирская область сейчас- на третьем месте в ЦФО по лесовосстановлению.Никита Тарбеев, Андрей Беляев, Вести Владимир.