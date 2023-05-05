Во Владимирской области задержали фальшивомонетчиков. В отношении жителей Калининградской и...

Во Владимирской области задержали фальшивомонетчиков.В отношении жителей Калининградской и Московской областей прокурором Юрьев-Польского района вынесено обвинительное заключение. Оба мужчин обвиняются в совершении преступления, а именно в хранении, перевозке в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских банкнот. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В ходе разбирательства установлено, что подсудимые приобрели в интернете у неустановленного следствием лица не менее 32 поддельных банкнот, номиналом 5 тысяч рублей. После чего перевезли их в Александров с целью дальнейшего сбыта на территории Владимирской области. В дальнейшем, обвиняемые осуществили сбыт поддельных денежных средств путем приобретения товаров в магазинах и аптеках.Прокуратурой уточняется, в декабре прошлого года мужчины совершили незначительные покупки в магазинах и аптеках в городах Кольчугино, Александров и Юрьев-Польский, где сбыли 8 поддельных купюр. Получив товар и сдачу, преступники скрывались.Деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками ОМВД России по Юрьев-Польскому району. Поддельные банковские купюры изъяты из незаконного оборота.Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Юрьев-Польский районный суд.Фото pxfuel.com