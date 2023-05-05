Итоги регистрации участников предварительного голосования подвели в региональном отделении партии...

Итоги регистрации участников предварительного голосования подвели в региональном отделении партии "Единая Россия".Она прошла по 25 одномандатным избирательным округам и 25 территориальным группам. Кандидаты - 233 жителя области. На праймериз идут общественники, учителя, спортсмены, участники специальной военной операции, представители "Молодой Гвардии" и Молодежной думы. Самому молодому участнику- 22 года, старшему- 77. Впереди- предварительное голосование за так называемую первую пятерку. Кандидаты войдут в общеобластную часть списка на выборах депутатов Законодательного собрания. С 17 апреля на сайте "Единой России" проходит регистрация избирателей. На данный момент в области зарегистрировалось уже более 40 тысяч выборщиков. У самих же начинающих политиков будет прекрасная возможность реализовать свои инициативы благодаря проекту "ПолитСтарт".Дмитрий Лызлов - председатель организационного комитета предварительного голосования "Единой России":- "Единая Россия", пожалуй, единственная политическая партия на сегодня, которая достаточно открыто проводит отбор своих кандидатов. Процедура прозрачная, понятная.Итоговый конкурс показывает, что в среднем на место борются около 5 человек.Иван Осипов, член оргкомитета предварительного голосовани, руководитель регионального исполкома "Единой России":- Мы ожидаем, что финалисты проекта "Политстарт" войдут итоговый список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Владимирской области по одномандатным округам или территориальным группам.