Во Владимирской области по факту массовой гибели рыбы возбуждено уголовное дело. Муромская...

Во Владимирской области по факту массовой гибели рыбы возбуждено уголовное дело.Муромская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя одного из сельскохозяйственных предприятий Муромского района. Она обвиняется в загрязнении вод, чем причинила "существенный вред рыбным запасам".Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, в августе прошлого года на участке реки Выжга произошла массовая гибель рыбы.Обвиняемая неоднократно допускала переполнение навозохранилища, расположенного на земельном участке животноводческой фермы, в результате чего навоз попадал в воду.По оценке специалистов, для восстановления популяции водных биологических ресурсов и среды их обитания понадобится от 4 до 10 лет.Обвиняемая вину в совершённом преступлении признала в полном объёме, причинённый ущерб в сумме более 110 тыс рублей возместила полностью.Уголовное дело направлено в Муромский городской суд для рассмотрения по существу.Фото pxfuel.com/