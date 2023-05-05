Во Владимирской области по факту массовой гибели рыбы возбуждено уголовное дело.
Муромская...
Во Владимирской области по факту массовой гибели рыбы возбуждено уголовное дело.
Муромская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя одного из сельскохозяйственных предприятий Муромского района. Она обвиняется в загрязнении вод, чем причинила "существенный вред рыбным запасам".
Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, в августе прошлого года на участке реки Выжга произошла массовая гибель рыбы.
Обвиняемая неоднократно допускала переполнение навозохранилища, расположенного на земельном участке животноводческой фермы, в результате чего навоз попадал в воду.
По оценке специалистов, для восстановления популяции водных биологических ресурсов и среды их обитания понадобится от 4 до 10 лет.
Обвиняемая вину в совершённом преступлении признала в полном объёме, причинённый ущерб в сумме более 110 тыс рублей возместила полностью.
Уголовное дело направлено в Муромский городской суд для рассмотрения по существу.
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