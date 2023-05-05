За прошедшую неделю во Владимирской области 23 ребенка пострадали от укуса клещей. По данным...

За прошедшую неделю во Владимирской области 23 ребенка пострадали от укуса клещей.По данным Управления Роспотребнадзора по Владимирской области к 1 мая 2023 года на территории региона за прошедшую неделю от укуса клеща пострадал 71 человек, из них 23 ребенка.Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку (25.03.2023), обратилось 146 человек, среди них 64 ребёнка. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано.Росподребнадзор по Владимирской области напоминает: что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща?Присосавшегося клеща следует немедленно удалить. Для этого необходимо обратиться в травматологический пункт или в другую медицинскую организацию.При невозможности оперативного получения медицинской помощи, снимать клеща следует очень осторожно.Удалённого и неповреждённого клеща рекомендуется доставить в лабораторию для исследования на наличие возбудителей.Лаборатория расположена по адресу: г. Владимир, ул. Токарева, д.5, каб.10. Время работы лаборатории для приёма клещей: понедельник-пятница 9.00-11.00 и 14.00-15.00. Исследования проводятся на платной основе.Фото pxfuel.com