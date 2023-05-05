За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 36 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Владимир продолжает оставаться лидером по заболеваемости: в областном центре ковид обнаружен у 12 жителей.5 фактов зарегистрировано в Гусь-Хрустальном районе и 4 – в Юрьев-Польском. По 2 человека заболели в Вязниковском, Ковровском, Кольчугинском, Муромском и Петушинском районах.Всего же, по данным регионального Роспотребнадзора на 5 мая 2023 года, с начала эпидемии во Владимирской области выявлено 185 313 случаев заболевания коронавирусом.