По данным регионального Роспотребнадзора, за прошедшие сутки на территории Владимирской области...
По данным регионального Роспотребнадзора, за прошедшие сутки на территории Владимирской области лабораторно подтверждено 36 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
12 сл. во Владимире,
2 сл. в Муромском районе,
2 сл. в Ковровском районе,
2 сл. в Петушинском районе,
2 сл. в Кольчугинском районе,
1 сл. в Александровском районе,
4 сл. в Юрьев-Польском районе,
5 сл. в Гусь-Хрустальном районе,
1 сл. в Собинском районе,
1 сл. в Радужном,
1 сл. в Меленковском районе,
2 сл. в Вязниковском районе,
1 сл. в Суздальском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 185313 случаев заболевания.