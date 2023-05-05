По данным регионального Роспотребнадзора, за прошедшие сутки на территории Владимирской области...

По данным регионального Роспотребнадзора, за прошедшие сутки на территории Владимирской области лабораторно подтверждено 36 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:12 сл. во Владимире,2 сл. в Муромском районе,2 сл. в Ковровском районе,2 сл. в Петушинском районе,2 сл. в Кольчугинском районе,1 сл. в Александровском районе,4 сл. в Юрьев-Польском районе,5 сл. в Гусь-Хрустальном районе,1 сл. в Собинском районе,1 сл. в Радужном,1 сл. в Меленковском районе,2 сл. в Вязниковском районе,1 сл. в Суздальском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 185313 случаев заболевания.