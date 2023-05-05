Заморозки могут нанести ущерб сельскому хозяйству Владимирской области. Стало известно, что в...

Заморозки могут нанести ущерб сельскому хозяйству Владимирской области.Стало известно, что в центральной части России, в том числе Владимирской области, объявлен оранжевый уровень погодной опасности в связи с заморозками на 6 мая. Об этом сообщил Гидрометцентр России.Оранжевый уровень объявляется, когда погода может быть опасна. Ночные и утренние температуры до минус 5 градусов могут нанести серьезный вред сельскому хозяйству. Кроме того, в большинстве регионов уже отключили отопление. А также не стоит забывать про ситуацию на дорогах. Будьте аккуратны на дорогах, под колесами может оказаться лед.Фото pxfuel.com/