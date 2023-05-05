Жители Владимирской области спасают свои сбережения. Владимирцы снимают деньги с рублевых...

Жители Владимирской области спасают свои сбережения.Владимирцы снимают деньги с рублевых вкладов, беспокоясь что депозиты не обеспечивают защиту сбережений от инфляции. Однако в Центробанке заявляют: наличные, хранящиеся дома, только обесцениваются.Общая сумма, которую владимирцы хранят на депозитных счетах, в апреле этого года превысила 250 миллиардов рублей. В основном это вклады в национальной валюте. Интерес к валютным депозитам граждане окончательно утратили. Срочные банковские вклады защищают деньги от обесценивания. По данным мониторинга ЦБ, средние ставки в крупнейших банках зафиксировались на отметке в семь целых семь десятых процента.