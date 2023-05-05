Судогодский взыскала компенсацию морального вреда в 3 млн рублей с нижегородской больницы, врачи которой чуть не отправили женщину на тот свет. Об этом рассказали в пресс-службе судов

Судогодский взыскала компенсацию морального вреда в 3 млн рублей с нижегородской больницы, врачи которой чуть не отправили женщину на тот свет. Об этом рассказали в пресс-службе судов Владимирской области. Суд установил, что в 2020 году женщина обратилась к нейрохирургу из-за сильной боли в голове. Врач поставил диагноз и назначил лекарства. Несмотря на лечение, у истца