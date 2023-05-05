Жителю Мурома, пострадавшему от нападения собаки, выплачена компенсация морального вреда. Мужчина...

Жителю Мурома, пострадавшему от нападения собаки, выплачена компенсация морального вреда.Мужчина обратился в Муромский городской суд с иском о компенсации морального вреда.Выяснилось, что по пути домой на него напал алабай, который выгуливался бесконтрольно на территории общего пользования. Как сообщили в пресс-службе суда, это не первый случай нападения. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения соседей в полицию.Бесконтрольный выгул агрессивной собаки ответчиком получил общественный резонанс и неоднократно становился сюжетом для местных и региональных СМИ.В результате укуса истцу причинен вред здоровью средней тяжести "в виде открытого перелома лучевой кости, четырех укушенных ран и нарушения функции срединного нерва".Кроме того, по данному факту ответчик привлечен к административной ответственности. Ранее администрацией округа Муром в адрес ответчика уже выносилось предписание о проведении мероприятий по предотвращению возможного причинения вреда.Суд принял решение о частичном удовлетворении исковых требований, в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей, а также возмещение утраченного заработка.Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.Фото pxfuel.com