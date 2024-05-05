Пациент поблагодарил врача-хирурга и медсестру Городской больницы № 4 города Владимира
Минздрав...
Пациент поблагодарил врача-хирурга и медсестру Городской больницы № 4 города Владимира
Минздрав Владимирской области продолжает публиковать благодарности пациентов и их родственников, которые приходят в ведомство в рамках проекта #СпасибоДоктор.
Герои проекта – врач-хирург Иброхимов Отабек Каттабекович и медсестра Молостова Надежда Константиновна Городской больницы № 4 г. Владимира.
Пациент Ерёмина Марина Валерьевна пишет:
"Отабек Каттабекович обладает выдержкой, терпением, чувством такта. Он спокойно, аккуратно, педантично выполняет свою работу, внимательно подходит к каждой ситуации, к каждой возникшей у пациента проблеме.
Надежда Константиновна - незаменимый помощник врача в лечебном процессе, всегда в хорошем настроении. Чувствуется, что Надежда Константиновна любит людей и свою работу. Пациент ощущает в её присутствии атмосферу поддержки и заботы.
Выражаю искреннюю благодарность за оказанную ими медицинскую помощь, за отзывчивость, врачебную этику и профессионализм".
В Минздраве Владимирской области сообщают, если Вы хотите сказать спасибо Вашему доктору или коллективу медицинской организации, пишите в личные сообщения в ВК или на электронную почту: [email protected]
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Фото: Минздрав Владимирской области