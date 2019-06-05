Бывшая супруга певца Валерия Меладзе откровенно пообщалась с
Борисом Кочевниковым. Ирина Меладзе появилась в сегодняшнем выпуске программы Судьба
человека телеканала Россия 1.
Бывшая супруга певца Валерия Меладзе откровенно пообщалась с
Борисом Кочевниковым. Ирина Меладзе появилась в сегодняшнем выпуске программы "Судьба
человека" телеканала "Россия 1".
Женщина рассказала, что весть о том, ее муж живет двойной
жизнью стала для нее настоящим шоком. Она чувствовала, что ее супруг
отдаляется, однако списывала его странное поведение на проблемы с работой.
Однажды, во время большой ссоры Валерий Меладзе признался, что у него
есть другая женщина. "Он не назвал ее имя. Он сказал, что у него в параллельной
жизни происходит без имен. Когда я позвонила приятельнице, она мне говорит: "Мне
кажется, я знаю кто это". Она мне все сказала по телефону", – рассказала бывшая
избранница певца в программе "Судьба человека".
Ирина не скрывает, что участницу группы "ВИА Гра"
Альбину Джанабаеву в качестве соперницы никогда не рассматривала. Хоть и не
близко, но она была знакома с певицей.
"Мне захотелось поговорить с ней. Я узнала ее телефон,
пригласила на встречу. Мне не было страшно. Честно говоря, не знаю, как это
будет считываться горделиво или нет, но у меня никогда не было комплекса
неполноценности. С ней страшно уж точно не было. Я не понимала, я никогда не
чувствовала в ней соперницу, даже до сегодняшнего момента", – призналась Меладзе
ведущему шоу "Судьба человека".
Альбина встречаться отказалась. По словам Ирины, у нее "не
было задачи вцепиться ей в голову", на тот момент еще супруга звезды хотела
просто посмотреть в глаза разлучнице. Меладзе призналась, что до сих пор не
знает, что сказала бы
Джанабаевой.
"Мне захотелось по-новому познакомится с ней, может я что-то
не знаю. Может она настолько хороша?" – добавила женщина.
В студии ток-шоу "Судьба человека" Ирина поведала, что
долгое время не знала, что Альбина Джанабаева родила ее мужу ребенка.
Экс-супруга звезды всегда считала, что малыш появился от некого бизнесмена, с
которым у певицы были отношения.
"Когда у нее родился ребенок, я не знала этого, я ее
поздравила еще", – улыбнулась экс–жена Валерия Меладзе.