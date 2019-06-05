Бывшая супруга певца Валерия Меладзе откровенно пообщалась с Борисом Кочевниковым. Ирина Меладзе появилась в сегодняшнем выпуске программы Судьба человека телеканала Россия 1.

Бывшая супруга певца Валерия Меладзе откровенно пообщалась сБорисом Кочевниковым. Ирина Меладзе появилась в сегодняшнем выпуске программы "Судьбачеловека" телеканала "Россия 1".Женщина рассказала, что весть о том, ее муж живет двойнойжизнью стала для нее настоящим шоком. Она чувствовала, что ее супруготдаляется, однако списывала его странное поведение на проблемы с работой.Однажды, во время большой ссоры Валерий Меладзе признался, что у негоесть другая женщина. "Он не назвал ее имя. Он сказал, что у него в параллельнойжизни происходит без имен. Когда я позвонила приятельнице, она мне говорит: "Мнекажется, я знаю кто это". Она мне все сказала по телефону", – рассказала бывшаяизбранница певца в программе "Судьба человека".Ирина не скрывает, что участницу группы "ВИА Гра"Альбину Джанабаеву в качестве соперницы никогда не рассматривала. Хоть и неблизко, но она была знакома с певицей."Мне захотелось поговорить с ней. Я узнала ее телефон,пригласила на встречу. Мне не было страшно. Честно говоря, не знаю, как этобудет считываться горделиво или нет, но у меня никогда не было комплексанеполноценности. С ней страшно уж точно не было. Я не понимала, я никогда нечувствовала в ней соперницу, даже до сегодняшнего момента", – призналась Меладзеведущему шоу "Судьба человека".Альбина встречаться отказалась. По словам Ирины, у нее "небыло задачи вцепиться ей в голову", на тот момент еще супруга звезды хотелапросто посмотреть в глаза разлучнице. Меладзе призналась, что до сих пор незнает, что сказала быДжанабаевой."Мне захотелось по-новому познакомится с ней, может я что-тоне знаю. Может она настолько хороша?" – добавила женщина.В студии ток-шоу "Судьба человека" Ирина поведала, чтодолгое время не знала, что Альбина Джанабаева родила ее мужу ребенка.Экс-супруга звезды всегда считала, что малыш появился от некого бизнесмена, скоторым у певицы были отношения."Когда у нее родился ребенок, я не знала этого, я еепоздравила еще", – улыбнулась экс–жена Валерия Меладзе.