История российской полиции, как особой отрасли государственного управления, обеспечивающей охрану общественного порядка, начинается в эпоху Петра I. В этом году службе исполняется 301 год.

История российской полиции, как особой отрасли государственного управления, обеспечивающей охрану общественного порядка, начинается в эпоху Петра I. Ранее охрана общественного порядка возлагалась непосредственного на воевод и других представителей местной власти. К службе по охране порядка привлекались лица, избранные из дворян, городские и сельские обыватели в порядке соответствующей повинности, а также расквартированные в данной местности войска.Уже в начале XVIII века во время строительства новой столицы, Санкт-Петербурга, офицеры и солдаты Преображенского полка и других частей в составе специальных команд с привлечением местных жителей надзирали за порядком, контролировали соблюдение противопожарных правил, порядок застройки, вели борьбу с незаконной торговлей.Осознавая необходимость организации специальной государственной службы для обеспечения общественного порядка и борьбы с правонарушениями, 25 мая 1718 года Петр I учреждает в Петербурге должность генерал-полицмейстера. На нее назначается один из приближенных царя генерал-адъютант Антон Девиер. В качестве руководящего документа о полномочиях Петербургской полиции и полицейской повинности населения разработана и утверждена инструкция, названная «Пунктами».При генерал-полицмейстере формируется исполнительный орган из подчиненных ему сотрудников, получивший наименование Полицмейстерской или Генерал-полицмейстерской канцелярии. Это ведомство приобретает общероссийский характер. В 1722 году объявляется о создании полиции в Москве во главе с обер-полицмейстером, который непосредственно подчинялся генерал-полицмейстеру в Петербурге.Таким образом, Указ Петра I об учреждении должности генерал-полицмейстера в Петербурге и издание «Пунктов» 25 мая (5 июня по «новому стилю») 1718 года следует считать началом истории российской полиции.Впервые широкомасштабное празднование Дня образования российской полиции состоялось в 2018 году и было приурочено к 300-летнему юбилею службы. Этому предшествовала большая архивная работа, обусловленная необходимостью более глубокого изучения истории отечественных органов правопорядка, а также сохранения лучших служебных традиций российских органов внутренних дел.