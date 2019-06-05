После случившегося состояние Бари Алибасова до сих пор тяжелое. Тем не менее, мужчина находится в сознании.

После случившегося состояние Бари Алибасова до сих пор тяжелое. Тем не менее, мужчина находится в сознании.Одним глотком средства для очистки труб, продюсер получил ожоги четвертой степени. У него серьезные поражения пищевода, желудка и верхних дыхательных путей. Из-за этого Бари не может говорить.Он все понимает, дышит самостоятельно. Его лечением самые лучшие специалисты из Института Склифосовского.Жена Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина вне себя от горя. Накануне врачи оказывали помощь и ей, женщину пришлось буквально откачивать.Отметим, скорую для звезды вызвал его помощник. Бари успел позвонить ему сразу после рокового глотка. Тогда кислота еще не так сильно разъела его горло, и он мог говорить.Помощь приехала молниеносно. Ему сразу сделали промывание и поставили капельницу. Тем не менее, к тому моменту у продюсера уже шла кровь.Напомним, все случилось, когда Алибасов чистил трубы дома. Продюсеру категорически запрещено пить сладкие напитки из-за проблем со здоровьем. Оказавшись дома в одиночестве, он решил воспользоваться моментом. Легенда собирался пропустить стаканчик лимонада, но перепутал бутылки. Вместо газировки он сделал глоток моющего средства, как сообщает .