Виктор Васильевич Шилов, руководитель отдела токсикологии и психореабилитации Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. Джанелидзе рассказал о возможных последствиях. По его мнению, химический ожог – это очень опасно.

Виктор Васильевич Шилов, руководитель отдела токсикологии и психореабилитации Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи им. Джанелидзе рассказал о возможных последствиях. По его мнению, химический ожог – это очень опасно.Сейчас Бари Алибасов находится в отделении токсикореанимации. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.Специалист утверждает, что, скорее всего, на пищеводе образуется рубец. В связи с этим он может сузиться.Если он будет очень узким, его придется либо хирургически расширять, либо каким-то другим способом, там есть методики", – рассказал доктор Шилов.Это необходимо для того, чтобы Алибасов смог самостоятельно питаться. Сейчас его кормят через трубки.На этом возможные проблемы . Врач оповестил о вероятности заболевания почек."Если там кислота была, то она могла попасть в кровь и могут быть осложнения со стороны почек", – утверждает Виутор Васильевич.На данный момент о таком недуге не сообщалось. Есть шанс, что проблемы в нефрологии не коснутся продюсера.Отметим, врачи диагностировали у него четвертую степень ожога желудка. При этом Бари остается в сознании, дышит самостоятельно, но .