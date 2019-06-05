Виктория Боня поблагодарила поклонников за поздравления с
беременностью. Однако они оказались преждевременны – модель просит подписчиков
не верить непроверенным слухам.
Виктория Боня поблагодарила поклонников за поздравления с
беременностью. Однако они оказались преждевременны – модель просит подписчиков
не верить непроверенным слухам.
Сообщения о беременности появляются с завидной
регулярностью. Известной модели пришлось отреагировать на эти слухи.
"Я не беременна! Драгоценные мои, спасибо за ваши
поздравления, но они совсем некстати! Уже стали звонить журналисты моим родным
и близким, звать их на передачи, тема которых моя "беременность"!
Прошу, не вводите людей в заблуждение", – написала Боня в Instagram.
Единственная дочь Виктории Бони – Анджела Летиция Смерфит – родилась
в 2012 году. Телеведущая в то время жила с миллионером Александром Смерфитом, позже
их союз распался. Однако родителям Анджелы удалось сохранить хорошие отношения,
ребенок попеременно живет то с отцом, то с матерью.
Публикуя сообщения о предполагаемой беременности издания не уточняли, кто стал отцом ребенка на этот раз. С Александром
Смерфитом телеведущая рассталась в 2017 году. Естественно, одинокая модель
привлекала внимание прессы и ей приписывали множество романов. Точно известно
лишь то, что некоторое время телеведущая встречалась с предпринимателем Пьером
Андюраном – с которым также уже рассталась.
не раз заявляла, что способна сама себя
содержать. Модель и телеведущая сейчас погрузилась в мир моды. Боня активно
продвигает по всему миру собственную линию одежды, пишет .