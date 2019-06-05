Виктория Боня поблагодарила поклонников за поздравления с беременностью. Однако они оказались преждевременны – модель просит подписчиков не верить непроверенным слухам.

Виктория Боня поблагодарила поклонников за поздравления сбеременностью. Однако они оказались преждевременны – модель просит подписчиковне верить непроверенным слухам.Сообщения о беременности появляются с завиднойрегулярностью. Известной модели пришлось отреагировать на эти слухи."Я не беременна! Драгоценные мои, спасибо за вашипоздравления, но они совсем некстати! Уже стали звонить журналисты моим родными близким, звать их на передачи, тема которых моя "беременность"!Прошу, не вводите людей в заблуждение", – написала Боня в Instagram.Единственная дочь Виктории Бони – Анджела Летиция Смерфит – родиласьв 2012 году. Телеведущая в то время жила с миллионером Александром Смерфитом, позжеих союз распался. Однако родителям Анджелы удалось сохранить хорошие отношения,ребенок попеременно живет то с отцом, то с матерью.Публикуя сообщения о предполагаемой беременности издания не уточняли, кто стал отцом ребенка на этот раз. С АлександромСмерфитом телеведущая рассталась в 2017 году. Естественно, одинокая модельпривлекала внимание прессы и ей приписывали множество романов. Точно известнолишь то, что некоторое время телеведущая встречалась с предпринимателем ПьеромАндюраном – с которым также уже рассталась.не раз заявляла, что способна сама себясодержать. Модель и телеведущая сейчас погрузилась в мир моды. Боня активнопродвигает по всему миру собственную линию одежды, пишет .