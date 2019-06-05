Коллеги и поклонники переживают за продюсера. И не зря: по словам эксперта, Бари Алибасов мог основательно подорвать здоровье.

Коллеги и поклонники переживают за продюсера. И не зря: пословам эксперта, Бари Алибасов мог основательно подорвать здоровье.Доктор химических наук Игорь Родин рассказал, что употреблениевнутрь раствора для очистки труб может привести к ужасным последствиям. Специалистдобавил, что подобные средства содержат щелочь, которая растворяет ткани ивызывает химический ожог.Игорь Родин добавил, что, выпив большое количество бытовой химии,можно умереть. "При сильном ожоге человек потом всю жизнь будет жидкой пищейпитаться по трубочке. Там щелочь… От щелочи любая ткань разъедается и оченьсильные ожоги остаются плохо заживающие. Зависит от количества", – цитируетхимика .Напомним, вчера вечером, 4 июня, музыкальный продюсер был доставлен в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Знаменитостьотравилась бытовой химией: он случайно выпил средство для промывки труб.Сейчас состояние оценивается как тяжелое. Узвезды ожог пищевода и ожог желудка второй степени. Врачи опасаютсяначала внутреннего кровотечения. Как долго продюсер будет оставаться в больниценеизвестно.