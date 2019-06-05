Коллеги и поклонники переживают за продюсера. И не зря: по
словам эксперта, Бари Алибасов мог основательно подорвать здоровье.
Коллеги и поклонники переживают за продюсера. И не зря: по
словам эксперта, Бари Алибасов мог основательно подорвать здоровье.
Доктор химических наук Игорь Родин рассказал, что употребление
внутрь раствора для очистки труб может привести к ужасным последствиям. Специалист
добавил, что подобные средства содержат щелочь, которая растворяет ткани и
вызывает химический ожог.
Игорь Родин добавил, что, выпив большое количество бытовой химии,
можно умереть. "При сильном ожоге человек потом всю жизнь будет жидкой пищей
питаться по трубочке. Там щелочь… От щелочи любая ткань разъедается и очень
сильные ожоги остаются плохо заживающие. Зависит от количества", – цитирует
химика .
Напомним, вчера вечером, 4 июня, музыкальный продюсер был доставлен в реанимацию НИИ имени Склифосовского. Знаменитость
отравилась бытовой химией: он случайно выпил средство для промывки труб.
Сейчас состояние оценивается как тяжелое. У
звезды ожог пищевода и ожог желудка второй степени. Врачи опасаются
начала внутреннего кровотечения. Как долго продюсер будет оставаться в больнице
неизвестно.