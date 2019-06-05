Российские выпускники сдают сегодня ЕГЭ по физике, а также письменную часть по пяти иностранным языкам.

Российские выпускники сдают сегодня ЕГЭ по физике, а также письменную часть по пяти иностранным языкам.Впервые в этом году в список включили китайский язык, и среди школьников уже есть те, кто выбрал этот предмет в качестве экзаменационного. Подавляющее большинство пока за теми, кто изучал на уроках английский.Всего физику и иностранные языки сдают сегодня около 240 тысяч человек. Свои результаты они узнают не позднее 24 июня, сообщает телеканал "Россия 24".