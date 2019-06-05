Чиновница добровольно сложила полномочия по муниципальной службе

Чиновница добровольно сложила полномочия по муниципальной службеБывшую главу города Карабаново обвиняют в присвоении вверенного имущества и служебном подлоге.В июне прошлого года женщина стала главой администрации муниципального образования, приняв обязательства по порядку и условиям прохождения муниципальной службы.Отработав незначительное время, она решила отметить свой день рождения поездкой за рубеж.Зная, что не имеет права на отпуск, она выехала за пределы страны, из Турции вернулась через 1,5 недели.Подчиненному работнику чиновница указала в табеле учета рабочего времени и расчета зарплаты проставить заведомо ложные сведения. За 10 дней женщина незаконно получила более 16 тысяч рублей.Чиновница добровольно сложила полномочия по муниципальной службе.Уголовное дело направлено в суд.