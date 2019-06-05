Артистка прокомментировала выход сериала Никогда не говори
Никогда. Татьяна Буланова сообщила, что фильм мало перекликается с ее прошлым.
Артистка прокомментировала выход сериала "Никогда не говори
"Никогда". Татьяна Буланова сообщила, что фильм мало перекликается с ее прошлым.
Одной из самых обсуждаемых телепремьер ушедшей весны стала
теленовелла "Никогда не говори "Никогда". Еще до выхода сериала в свет ходили
слухи, что он снимается по мотивам биографии певицы Татьяны Булановой.
По сюжету девушка по имени Татьяна Булатова мечтает стать
певицей. Пройдя через ряд испытаний, она воплощает это желание в жизнь.
Меж тем сама Татьяна Буланова не считает, что "Никогда не
говори "Никогда" рассказывает ее историю. Артистка отметила, что несколько лет
ждала выхода многосерийного фильма, однако в результате увидела совсем не то,
что хотелось бы.
"Смотреть первые три серии было непросто, пыталась
абстрагироваться: это не я, это не про меня. В сериале много реального и
вымышленного, все сложно переплетено. Подчас даже не понять, где придумка, а
где реальные факты", – разнесла сериал о себе.
По словам знаменитости, она не принимала участие в написании
сценария и съемках. По просьбе создателей картины вокалистка лишь перезаписала десять собственных композиций. Певица считает, что сериал снят по мотивам ее песен,
которые, естественно, перекликаются с ее личной жизнью.
сообщила, что в теленовелле много
художественного вымысла. Сценаристы придумали ситуации, которых в реальности не
было. Артистка призналась, что если бы картину снимали по настоящим фактам ее
биографии, то она с удовольствием поработала в качестве консультанта. Об этом
сообщает .