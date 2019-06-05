Артистка прокомментировала выход сериала Никогда не говори Никогда. Татьяна Буланова сообщила, что фильм мало перекликается с ее прошлым.

Артистка прокомментировала выход сериала "Никогда не говори"Никогда". Татьяна Буланова сообщила, что фильм мало перекликается с ее прошлым.Одной из самых обсуждаемых телепремьер ушедшей весны сталателеновелла "Никогда не говори "Никогда". Еще до выхода сериала в свет ходилислухи, что он снимается по мотивам биографии певицы Татьяны Булановой.По сюжету девушка по имени Татьяна Булатова мечтает статьпевицей. Пройдя через ряд испытаний, она воплощает это желание в жизнь.Меж тем сама Татьяна Буланова не считает, что "Никогда неговори "Никогда" рассказывает ее историю. Артистка отметила, что несколько летждала выхода многосерийного фильма, однако в результате увидела совсем не то,что хотелось бы."Смотреть первые три серии было непросто, пыталасьабстрагироваться: это не я, это не про меня. В сериале много реального ивымышленного, все сложно переплетено. Подчас даже не понять, где придумка, агде реальные факты", – разнесла сериал о себе.По словам знаменитости, она не принимала участие в написаниисценария и съемках. По просьбе создателей картины вокалистка лишь перезаписала десять собственных композиций. Певица считает, что сериал снят по мотивам ее песен,которые, естественно, перекликаются с ее личной жизнью.сообщила, что в теленовелле многохудожественного вымысла. Сценаристы придумали ситуации, которых в реальности небыло. Артистка призналась, что если бы картину снимали по настоящим фактам еебиографии, то она с удовольствием поработала в качестве консультанта. Об этомсообщает .