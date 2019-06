Английский центральный защитник Фил Джагелка принял решение покинуть ливерпульский Эвертон, об этом 36-летний футболист, защищавший цвета ирисок 12 лет, сообщил через социальные сети.

Английский центральный защитник Фил Джагелка принял решение покинуть ливерпульский "Эвертон", об этом 36-летний футболист, защищавший цвета "ирисок" 12 лет, сообщил через социальные сети."Мое путешествие с "Эвертоном" подошло к концу после 12 фантастических сезонов, мне посчастливилось сыграть более 380 игр и быть капитаном клуба в течение шести лет, – написал Джагелка в Instagram. – Все, что я могу сказать – это спасибо всем игрокам, персоналу и нашим удивительным болельщикам".Посмотреть эту публикацию в InstagramIts been hard to confirm my situation for next season as that decision hadn’t been fully made by the club until now, unfortunately my journey at Everton has come to an end after 12 fantastic seasons, I hav been lucky enough to play over 380 games and lucky enough to be club captain for 6 years .All I can say is thanks to all the players I’ve played along side, all the staff that have helped me in thier own way, The Chairman and of course the Amazing fans