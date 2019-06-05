Блогер Алексей Навальный не всегда проверяет информацию, из-за чего оказывается в неловких ситуациях. Вот и сейчас он повелся на очередной фейк и, вероятно, попытался использовать его для атаки на действующую власть.

Блогер Алексей Навальный не всегда проверяет информацию, из-за чего оказывается в неловких ситуациях. Вот и сейчас он повелся на очередной фейк и, вероятно, попытался использовать его для атаки на действующую власть.Недавно в своем аккаунте в Twitter блогер выложил фотографию с мурманским аэропортом, на котором красуется надпись "Город-герой – Николай II". Имя последнего российского императора действительно было недавно присвоено воздушной гавани в Мурманске. Однако надпись явно шуточная и ненастоящая. Но этого Навальный не понял.Стоит сказать, что картинка была сделана около года назад. Изначально она набрала популярность в социальной сети "ВКонтакте", а позже ее даже новостные издания.Но блогер, видимо, не стал проверять информацию и повелся на явный фотошоп. Если присмотреться к картинке, то можно увидеть, что надпись имени императора намного темнее основных букв. Кроме того, добавленные слова имеют отражение. Но главное, на фото показано ночное небо Мурманска.Как известно, летом, а именно в период с 21 мая по 22 июля, в этом городе полярный день, то есть солнце не заходит за горизонт. Значит, и оригинал фотографии был сделан в другое время года.В комментариях под твитом пользователи стали глумиться над блогером, который повелся на этот фейк. Они стали подставлять фамилию Навального к названию данного аэропорта.Создается впечатление, что Навальный готов использовать любой вброс против действующей власти. Кроме того, он сам нередко публикует спорную информацию.Например, недавно он заявил о том, что его "профсоюз" помог российской медсестре из Подмосковья увеличить заработную плату в два раза.Между тем журналисты Федерального агентства новостей в подлинности представленной Навальным информации. По их словам, документ оказался с ошибками в расчетах и оформлении. Более того, сам документ оформлен небрежно, а цифры и шрифты, предположили журналисты, вырезаны из других источников.Председатель тверского отделения профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Грек принять меры в отношении "Профсоюза Навального".