Юношеская команда победила со счетом 3:0

Юношеская команда победила со счетом 3:0Юношеская сборная России выступает на турнире памяти Валентина Гранаткина. В первом же матче они одержали победу над сборной Индии со счетом 3:0. Все 3 гола забил 17-летний нападающий ФК «Муром» Кирилл Косарев, которого уже второй раз вызывают в юношескую национальную сборную.Следующий матч сборная России сыграет 6 июня против национальной команды Болгарии. Помимо Индии и Болгарии, в группе А россиянам предстоит встретиться со сборной Молдовы.