Кроме того, он украл деньги из кошелька работницы торговой точки

Кроме того, он украл деньги из кошелька работницы торговой точкиЖителя Гусь-Хрустального обвиняют в краже и грабеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.В ноябре прошлого года, находясь в одном из супермаркетов города, убедившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина зашёл в подсобку и украл деньги из кошелька одной из сотрудниц. Злоумышленника задержали после поступившего в полицию заявления.Выяснилось, что мужчина совершил ещё одно преступление. Он украл деньги из кассы одной из торговых точек. Продавец попыталась задержать мужчина, однако ему удалось убежать.Уголовное дело направлено в суд.