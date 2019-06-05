Звезда программы Давай поженимся! пожаловалась на плохое самочувствие. Роза Сябитова ищет хорошего врача. Меж тем
поклонники уверены, что причиной недомогания телесвахи стала Елена Малышева.
Звезда программы "Давай поженимся!" пожаловалась на плохое самочувствие. Роза Сябитова ищет хорошего врача. Меж тем
поклонники уверены, что причиной недомогания телесвахи стала Елена Малышева.
В личном Instagram звезда написала, что уже год не была в
отпуске. Роза Сябитова не может позволить себе отдых так как невыполненные дела
растут как снежный ком. Телесваха опасается, что этой "лавиной" ее скоро накроет
с головой.
"Стала быстро уставать. Чувствую себя рассеянной. Теперь
приходится долго сосредотачиваться, чтобы сконцентрировать внимание на чем-то.
Порой не уверена, что принимаю правильное решение. Пора к психологу. Интересно,
какой диагноз он мне поставит?" – пишет Роза Сябитова.
Подписчики не остались безучастными к проблеме телеведущей. Звезде
порекомендовали сменить обстановку и на время забыть о диетах.
К слову, некоторые интернет-обыватели в ухудшающемся
самочувствии винят телемедика Елену Малышеву. Звезда "Давай
поженимся!" около месяца питается по системе коллеги. Сваха покупает наборы продуктов от Малышевой: звезде
доставляют уже готовые блюда в коробках, диета рассчитана на 28 дней.
"Это от еды Малышевой, нужно питаться нормально, а не из
пакетов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",
"Она тоже ,нашла с кем связаться .Себя ,наверное
,совсем не уважает ...", "Точно. Нужно есть в удовольствие и тогда
усталости не будет и все будет в радость😊", "Хватит
худеть! Бросайте Малышевскую пищу! Кушать нужно нормальную вкусную еду, а не
эту хрень! И вообще, хорошего человека должно быть много! Срочно к морю!!! У
нас в Крыму жара!" – пишут поклонники.