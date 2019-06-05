Звезда программы Давай поженимся! пожаловалась на плохое самочувствие. Роза Сябитова ищет хорошего врача. Меж тем поклонники уверены, что причиной недомогания телесвахи стала Елена Малышева.

Звезда программы "Давай поженимся!" пожаловалась на плохое самочувствие. Роза Сябитова ищет хорошего врача. Меж темпоклонники уверены, что причиной недомогания телесвахи стала Елена Малышева.В личном Instagram звезда написала, что уже год не была вотпуске. Роза Сябитова не может позволить себе отдых так как невыполненные деларастут как снежный ком. Телесваха опасается, что этой "лавиной" ее скоро накроетс головой."Стала быстро уставать. Чувствую себя рассеянной. Теперьприходится долго сосредотачиваться, чтобы сконцентрировать внимание на чем-то.Порой не уверена, что принимаю правильное решение. Пора к психологу. Интересно,какой диагноз он мне поставит?" – пишет Роза Сябитова.Подписчики не остались безучастными к проблеме телеведущей. Звездепорекомендовали сменить обстановку и на время забыть о диетах.К слову, некоторые интернет-обыватели в ухудшающемсясамочувствии винят телемедика Елену Малышеву. Звезда "Давайпоженимся!" около месяца питается по системе коллеги. Сваха покупает наборы продуктов от Малышевой: звездедоставляют уже готовые блюда в коробках, диета рассчитана на 28 дней."Это от еды Малышевой, нужно питаться нормально, а не изпакетов (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)","Она тоже ,нашла с кем связаться .Себя ,наверное,совсем не уважает ...", "Точно. Нужно есть в удовольствие и тогдаусталости не будет и все будет в радость😊", "Хватитхудеть! Бросайте Малышевскую пищу! Кушать нужно нормальную вкусную еду, а неэту хрень! И вообще, хорошего человека должно быть много! Срочно к морю!!! Унас в Крыму жара!" – пишут поклонники.