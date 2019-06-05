Александра Кабаева раскрыла имя будущего ребенка. Малыш
появится на свет в конце июля.
Александра Кабаева раскрыла имя будущего ребенка. Малыш
появится на свет в конце июля.
У было заготовлено несколько имен для
сына. Модель призналась, что всегда хотела назвать ребенка Богданом. Однако в
последнее время неожиданно появились другие варианты. Блогер пытается выбрать
между именами Мага и Давид.
"Да, будет Мага Александрович Липовой", – заявила
Александра Кабаева во время прямого эфира в Instagram.
Как напоминает издание "Папарацци", муж Александры
Кабаевой – трехкратный чемпион мира по
кикбоксингу Александр Липовой – сейчас в СИЗО. Против него возбуждено уголовное
дело по статье "Мошенничество". Кикбоксера задержали с поличным при
передаче 4,5 миллиона рублей некоему Прохорову, который находится в розыске.
в виновность мужа не верит. Модель уверяет, что его подставили. Прохоров, по ее версии, задолжал Липовому те самые 4,5 миллиона рублей. А чтобы не отдавать деньги, должник оклеветал Александра.
во время эфира заявила, что не собирается
скрывать своего ребенка, который вот-вот родится, от публики. Модель обещает опубликовать
первую фотосессию младенца вскоре после рождения.