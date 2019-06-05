Александра Кабаева раскрыла имя будущего ребенка. Малыш появится на свет в конце июля.

Александра Кабаева раскрыла имя будущего ребенка. Малышпоявится на свет в конце июля.У было заготовлено несколько имен длясына. Модель призналась, что всегда хотела назвать ребенка Богданом. Однако впоследнее время неожиданно появились другие варианты. Блогер пытается выбратьмежду именами Мага и Давид."Да, будет Мага Александрович Липовой", – заявилаАлександра Кабаева во время прямого эфира в Instagram.Как напоминает издание "Папарацци", муж АлександрыКабаевой – трехкратный чемпион мира покикбоксингу Александр Липовой – сейчас в СИЗО. Против него возбуждено уголовноедело по статье "Мошенничество". Кикбоксера задержали с поличным припередаче 4,5 миллиона рублей некоему Прохорову, который находится в розыске.в виновность мужа не верит. Модель уверяет, что его подставили. Прохоров, по ее версии, задолжал Липовому те самые 4,5 миллиона рублей. А чтобы не отдавать деньги, должник оклеветал Александра.во время эфира заявила, что не собираетсяскрывать своего ребенка, который вот-вот родится, от публики. Модель обещает опубликоватьпервую фотосессию младенца вскоре после рождения.