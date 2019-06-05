С момента смерти Юлии Началовой прошло два с лишним месяца. Но ее имя каждый день появляется в заголовках новостей. Выходят посвященные ей ток-шоу, журнальные обложки. Кажется, за всю жизнь о певице было снято, сказано и написано меньше, чем после смерти. И это главный парадокс.

С момента смерти Юлии Началовой прошло два с лишним месяца. Но ее имя каждый день появляется в заголовках новостей. Выходят посвященные ей ток-шоу, журнальные обложки. Кажется, за всю жизнь о певице было снято, сказано и написано меньше, чем после смерти. И это главный парадокс.У нас принято гнобить людей при жизни и обожать после смерти. Стоит умереть мало-мальски известному артисту, как тут же поднимается вой кликуш. Мол, "ушла эпоха", "гениальный", "великий", "легендарный".В случае с Юлией Началовой дело вообще дошло до маразма – люди принимают за мироточение проступившую на деревянном кресте от жары смолу, считают, что покойная певица способна творить чудеса и поэтому устраивают паломничество на ее могилу на Троекуровском кладбище аки к Матроне Московской.Последнее, конечно, кажется, совершенной глупостью и даже кощунством. Ведь праведным образом жизни артистка при жизни не отличалась – несколько мужей и любовников, пластические операции, проблемы с алкоголем. Какая уж тут святость!..Да, у нее было несколько хитов, самые известные из которых – "Учитель" и "Герой не моего роман". Да, умерла в 38 лет, в самом начале жизни, считай. Да, родители похоронили своего единственного ребенка – не пожелаешь и врагу. Да, осталась дочь, которая сейчас находится в том переходном возрасте, когда мать рядом очень важна. Но все это вряд ли дает основание обожествлять Юлию Началову, считать ее столь же значимой для российской музыкальной культуры, как, скажем, Виктор Цоя и Игорь Тальков, которых после смерти тоже возвели в культ и превратили в бронзовые памятники. Однако никто не предлагал создавать храмы в их честь, переименовывать улицы, открывать мемориальные музеи...Возможно, в истерией вокруг Началовой, виноваты журналисты, которые каждый день пичкают публику новостями о покойнице. Публику уже тошнит, она отворачивается, зажимает носи просит остановиться, а ее все равно пичкают историями про мужей и любовников, болезни, судьбу дочери и пресс-секретаря. "Что сказала Началова перед смертью?", "Что рыдающая мать положила в гроб к Началовой", "Тайна кольца Началовой", "Как поживает кума после смерти Началовой" – сенсациям несть числа.Примечательно, что все это длится столько времени! Когда не стало Хворостовского, Кобзона, Табакова все поскорбили несколько дней и успокоились – жизнь, мол, продолжается. Про Началову же пишут и пишут, пишут и пишут, пишут и пишут...Сама Юля, конечно, улыбнулась бы, узнав про это. Она никогда не обижалась на журналистов, всегда была приветлива, не отказывала в интервью, комментариях, радовалась, когда к ней подходили. Была очень скромной – никому не переходила дорогу, не шла по головам, не состояла в музыкальных кланах.Было правильно перестать трепать ее имя и сегодня – скандалы и шумихи, на которых зиждется весь шоу-бизнес, певице уже ни к чему. Они лишь ранят ее близких – мать, отца, дочь. А им без этого тяжело.Зато искренняя молитва, соборные церковные прошения, свечка за упокой души рабы божией уместны – она умерла скоропостижно, без должной подготовки,не успев перед смертью обратиться к Господу. Поэтому в наших силах облегчить страдания ее души. Хотя бы тем, что оставить в покое Юлю.