Бари Алибасов госпитализирован в реанимацию. У 71-летнего продюсера сильный ожог пищевода. Он перепутал стаканы с жидкостями, которые стояли на столе. Музыкант и композитор сделал большой глоток, прежде чем понял, что в стакане опасное вещество – токсичная жидкость для промывки труб Крот.

Бари Алибасов госпитализирован в реанимацию. У 71-летнего продюсера сильный ожог пищевода. Он перепутал стаканы с жидкостями, которые стояли на столе. Музыкант и композитор сделал большой глоток, прежде чем понял, что в стакане опасное вещество – токсичная жидкость для промывки труб "Крот".На помощь Алибасову, сообщает "Комсомольская правда", прибыла бригада скорой помощи. Медики незамедлительно стали оказывать помощь Алибасову. Главу группы "На-на" начали откачивать прямо в машине скорой медицинской помощи у дома артиста в Мерзляковском переулке.Ошибка едва не стоила жизни Бари Алибасову. После оказания первой медпомощи он был доставлен в НИИ Склифосовского.Ранее заслуженному артисту России пришлось самому опровергать сообщения о госпитализации его супруги Лидии Федосеевой-Шукшиной. Угрозы жизни и здоровью Бари Алибасову сейчас нет, теперь сообщает "Интерфаксу" его сын Бари Алибасов-младший.